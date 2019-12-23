رئيس الوزراء يشدد على سرعة ملاحقة مهاجمي مقرات منظمات الاغاثة بالضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

الخليج 365 - عبدالله محسن

شدد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على سرعة ملاحقة العناصر الاجرامية التي هاجمت مقرات منظمات اغاثة دولية في محافظة الضالع، وتقديمهم إلى العدالة، لينالوا جزائهم العادل والرادع.



ووجه رئيس الوزراء، خلال لقائه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، محافظ الضالع اللواء الركن علي صالح مقبل، السلطة المحلية والاجهزة الامنية والعسكرية بتوفير كافة اشكال الحماية اللازمة لتسهيل اعمال واداء المنظمات الاغاثية لإسناد الجهود الحكومية في التخفيف من حدة الازمة الإنسانية الناجمة عن الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية.. مؤكدا ان الحكومة لن تتهاون مع مثل هذه الاعمال الاجرامية والارهابية التي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين.

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واستمع رئيس الوزراء من محافظ الضالع الى تقرير موجز حول الاعمال الاجرامية التي استهدفت مقرات عدد من منظمات الاغاثة الدولية في المحافظة، من قبل عناصر تخريبية خارجة عن النظام والقانون، وتسعى إلى تعكير أجواء الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين بالمحافظة.. مشيرا إلى الاجراءات التي اتخذتها الاجهزة الامنية لملاحقة تلك العناصر واحالتها الى الاجهزة القضائية.

وأكد الدكتور معين عبدالملك، وقوف الحكومة الكامل ودعمها لكل الاجراءات التي تتخذها قيادة السلطة المحلية والاجهزة الامنية لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بما في ذلك توفير الدعم اللازم لشرطة محافظة الضالع للقيام بواجباتها ومهامها على الوجه الامثل.. معربا عن ثقته في التفاف ابناء محافظة الضالع مع قيادة السلطة المحلية لنبذ مثل هذه الاعمال الاجرامية ورفض الخطاب التحريضي على المنظمات التي تؤدي واجبها ودورها الانساني في هذه الظروف الصعبة.

وتطرق اللقاء، إلى مستجدات الاوضاع في المحافظة وجهود تطبيع الاوضاع وتحسين الخدمات ومستوى تنفيذ نتائج الاجتماع الاخير لرئيس الوزراء مع قيادة السلطة المحلية والمكتب التتفيذي، ومستوى تنفيذ التوجيهات في هذا الجانب، خاصة ما يتعلق بالاصحاح البيئي والصرف الصحي والكهرباء والصحة.

كما تم التطرق الى سير العمليات العسكرية لاستكمال تحرير ما تبقى من مناطق محافظة الضالع من مليشيات الحوثي الانقلابية، وجوانب الدعم والاسناد المطلوبة.