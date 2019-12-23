الكشف عن جانب من فساد أوقاف تعز "خاص"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

الخليج 365 - علي كامل:

كشفت مصادر مطلعة في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، عن جانب من فساد مكتب الأوقاف.



وبحسب المصادر فإن، "أملاك الأوقاف بتعز يتم نهبها - مقابر يتم نبشها وبيعها - عقارات ومحلات بيد نافذين لا يدفعون فلس واحد للمكتب - أراضي تباع بالملايين بحتراف قراصنة الأوقاف بعد تغيير إسمائها المعروفه - وديان متروكة للصوص وأخرى مؤجره بأسعار لا تساوي أجور حانوت صغير في إحدى الأرياف - جبال شاهقه وغيرها.

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وتقول مصادر "الخليج 365"، إن مفاسد الأوقاف في تعز لم يسبق له فساد في تاريخ الجمهوريه اليمنية ولا يظاهيه فساد إلا ما حدث في جمهورية العراق بعد إجتياح الإمريكان للعاصمة بغداد.

وتابعت المصادر" لو إستطاع القاضي البركاني مدير عام الأوقاف والإرشاد بتعز الحد من الفساد الفاضح في عموم مكاتب الأوقاف والإرشاد بالمديريات سيكون م قد أنهى ٩٠٪ من فساد الأوقاف في تعز كون٩٠٪ من فساد الأوقاف في الجمهوريه من نصيب مكتب الأوقاف بمحافظة تعز ، وتساءلت المصادر فهل يقبل الرهان القاضي البركاني.

ومضت "بيع وشراء مقابر ، تسهيل من قبل المختصين والمعنيين بالحفاظ على أراضي الوقف، تأجير عقارات وأراضي ووديان ووجبال بأسعار تافهة بينما الأجور الحقيقيه يستلمها" "حمران العيون"، تسيب وإهمال وإنفلات إداري ولا مسؤل من قبل الإدارة العامه وفروعها بالمحافظه ".

وتابعت "عمل عشوائي وغير مؤسسي يفتقر لقاعدة بيانات الفروع في المحافظه ، تعاقب الإدارات في الفروع بالمديريات دون دور التسليم بين السلف والخلف ، عمل أختام لمكاتب الأوقاف في المديريات وكل مدير جديد يصنع له ختم على كيفه ويحتفظ كل مدير مكتب للأوقاف بختمه وما بحوزته من مستندات ، تلاعب وتزوير بأسماء مواضع الوقف لغرض الإستيلاء عليها".