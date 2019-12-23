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الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس تدعوا التجار لمراجعة مقرها قبل اي عملية استيراد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس تدعوا التجار لمراجعة مقرها قبل اي عملية استيراد

الخليج 365 - خاص

دعت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، التجار الى مراجعة الهيئة قبل القيام باي عملية استيراد او انتاج للمواد الغذائية بشكل خاص.

 

وجاء ذلك في اعلان تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد التحذير الذي اطلق مؤخرا بخصوص منتج غذائي مخصص لفئة الأطفال، كشفت التحاليل المخبرية بأنه ملوث بمياه الصرف الصحي.

 

وكانت قد أفادت وثيقة في وقت سابق بأن منتج “حار نار“، غير صالح للاستهلاك، ومن شأنه أن يسبب أضرار صحية جمة لمستهلكيه.

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وبحسب الوثيقة، فإن الفحص المخبري كشف عن تلوث المنتج بمياه الصرف الصحي ومخلفات الإنسان.

 

وقالت الوثيقة، إن المنتج غير صالح للاستهلاك البشري نهائيا.

 

وكانت قد أصدرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، في الـ17 من نوفمبر/تشرين الماضي تعميما للمستهلكين وتجار الجملة والتجزئة بعدم تداول منتجات منتفهات ذرة ماركة “حار نار“ مفندة سبب التحذير.

 

وقالت الهيئة إن المنتج مخالف لمعايير الجودة وضرره بالغ على الصحة.

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