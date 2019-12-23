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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل بتعز يشيد بدعم الكويت ويدشن الحملة الاغاثية العاجلة لمكافحة الأمراض الوبائية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019
تعز - الخليج 365
دشن وكيل محافظة تعز ،الدكتور عبدالحكيم عون، في المستشفى الجمهوري ، الحملة الاغاثية العاجلة لمكافحة الامراض الوبائية بالمحافظة، والتى تنفذها مؤسسة استجابه للأعمال الانسانية والاغاثية بتمويل الهلال الاحمر الكويتي.
وثمن الوكيل عون ،جهود دولة الكويت ووقوفها الدائم في دعم اخوانهم اليمنيين.
بدوره قدم الدكتور خليل العبسي ، القائم بأعمال مدير مستشفى الجمهوري في محافظة تعز ، الشكر الجزيل لدولة الكويت حكومة واميراً وشعباً ، على الدعم السخي الذي يقدموه للشعب اليمني في القطاعات المتنوعة وخصوصاً القطاع الصحي.
وتأتي حملة مكافحة الامراض الوبائية في اليمن، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب اليمني، وفي ظل الانتشار المخيف للحميات، التي ادت الى وفاة العشرات في مدينة تعز.
وقد اشتملت الحملة الاغاثية العاجلة، على تقديم حملات التوعية وحملات الرش الضبابي والتدخل الدوائي ، بفتح صيدلية مجانية في مستشفى الجمهوري التعليمي بمحافظة تعز.
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