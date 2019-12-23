بالصور.. مسؤول بتعز يفتتح معرض مشاريع التطوير الحضري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

تعز - الخليج 365

أفتتح وكيل محافظة تعز، المهندس مهيب الحكيمي، ومعه رئيس جامعة السعيد الاستاذ الدكتور آدم الشميري، ومدير مكتب الثقافة عبدالخالق سيف معرض مشاريع التطوير الحضري ، الدفعة الأولى ، سنة خامسة ، كلية الهندسة، وتقنية المعلومات في جامعة السعيد، والذي يقدم ثلاثة مشاريع عن تطوير الباب الكبير في المدينة القديمة، وباب موسى، ومنطقة المظفر ،برؤية حضارية وفق تصاميم هندسية معاصرة تدعم الطابع المعماري اليمني.



وفي إفتتاح المعرض، أشاد وكيل المحافظة المهندس مهيب الحكيمي، بنوعية التصاميم المبتكرة من شباب تعز، الذي لم توقف إبتكاراتهم أو تحد منها ظروف الحرب ، إنما من خلال تجوالنا في المعرض وجدنا تصاميم وإبتكارات ذات نقلة نوعية في ثلاث مناطق أثرية في المحافظة ،من الباب الكبير وباب موسى والمظفر ، منوهاً بالدور الإيجابي التي تعمل عليه جامعة السعيد، في إيجاد شباب يمتلك القدرة العلمية في الفن المعماري الإبتكاري.

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بدوره قال رئيس جامعة السعيد ، أ.د آدم الشميري، إلى أن المعرض بدأ بفكرة، وطبق على الواقع من خلال تصاميم تعكس ماوصل إليه الشباب من إبداع واستيعاب الهندسة المعمارية بقالب إبداعي ينعكس على المعرض من خلال التصاميم والأعمال الإبداعية.