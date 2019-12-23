عاجل.. تحذير طارئ لأبناء هذه المحافظات الخمس مما سيحدث في الساعات القادمة ( تفاصيل )

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عدن - ياسمين التهامي - توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الأجواء الباردة والجافة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الصغرى على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة القادمة . جديد "الخليج 365" Advertisements وأوضح المركز في نشرته الجوية استمرار الأجواء البادرة على المرتفعات الجبلية وأجزاء من المناطق الصحراوية و الهضاب الداخلية . وأشار إلى احتمال تكون الصقيع على أجزاء من المرتفعات الجبلية لمحافظات: ذمار، عمران ، صنعاء، البيضاء، والضالع أثناء ساعات الليل والصباح الباكر. ونبه المركز قاطني المحافظات الأنفة الذكر خاصة كبار السن والأطفال والمزارعين من الأجواء الباردة أثناء الليل والصباح الباكر.

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