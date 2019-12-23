شاهد بالفيديو.. حقيقة احراق مواطن لنفسه وسط العاصمة صنعاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

كشف المواطن الذي زعمت وسائل اعلام سعودية واخرى تابعة للمرتزقة بأنه أقدم على احراق نفسه في صنعاء، حقيقة ما تعرض له وأسباب اشتعال النيران بجسده.

وخلافاً لمزاعم العدوان ومرتزقته اوضح جلال السودي تعرضه لحادث عرضي لا إرادي، بخلاف الشائعات عن “خلاف مع والده” ورواية وسائل إعلام التحالف التي زعمت أنه “أضرم النار في نفسه احتجاجا على الفقر وسلطة المجلس السياسي”.

وقال السودي الذي يتلقى العلاج في مركز الحروق بالعاصمة صنعاء في لقاء مسجل فيديو: “اشتعلت النيران بي نتيجة حادث لا إرادي وخرجت الشارع طلبا للنجدة وليس كما ادعت وسائل الإعلام”.

وأضاف في حديثه المسجل لكاميرا مركز أنصار الله الإعلامي،: “كنت أفرغ بترول من جالون إلى السيارة وبيدي سجارة فاشتعلت النيران بي وخرجت الشارع أصيح أطلب النجدة”.

وأكد أحد اقرباء جلال السودي، المرافق له في المستشفى، أن “لا خلاف مطلقا بين جلال واخيه أو والده كما أشيع بين الناس بعدما انتشر فيديو احتراقه الذي صوره احد الجيران وهو في الشارع المقابل للمنزل”.

وأضاف: “اشتعال النيران بجلال حادث وليس متعمدا، بسبب قيامه بتفريغ البنزين من جالون إلى تانكي السيارة وهو يدخن سيجارة وخرج للشارع يطلب المساعدة، وليس بسبب الفقر أو احتجاج على الحال وما قالته وسائل إعلام التحالف”.

يذكر أن وسائل إعلام التحالف اهتمت بمقطع فيديو لحظات خروج جلال السودي جاريا من منزله الى الشارع والنيران تشتعل بجسده وبثته تحت عنوان “مواطن يمني يضرم النار في نفسه وسط العاصمة صنعاء احتجاجا على سلطة الحوثيين”.