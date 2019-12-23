شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق من هو الفاعل! ... مذيعة الجزيرة غادة عويس تتعرض للتحرش والتنمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الهجمات اللفظية التي تلقيتها من الذباب الالكتروني بإدارة النظام السعودي كانت كلها تعتمد على تحقير المرأة بما يؤكد ثقافة الذكورية والتخلّف، وبناءً عليه لا عجب من قصص التحرش والاعتداءات على فتيات في موسم الرياض، فالترفيه بدون ثقافة لن يقضي على التخلّف ومن يزرع الذكورية يحصد التحرش!

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