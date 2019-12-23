شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان رسمي يكشف تفاصيل ما حدث ... وفاة قايد صالح بسكتة قلبية مفاجئة قبل قليل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إعلان رسمي يكشف تفاصيل ما حدث ... وفاة قايد صالح بسكتة قلبية مفاجئة قبل قليل

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، بأن رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الجزائري، ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، فارق الحياة اليوم إثر سكتة قلبية. يذكر أن الفريق قايد صالح هو أحد أهم قادة الجيش الجزائري المخضرمين، وكان انضم إلى الكفاح المسلح ضد الاستعمار الفرنسي في سن مبكرة حين كان عمره 17 عاما. جديد اب برس : Advertisements

وترقى قايد صالح في السلك العسكري وتولى في مسيرته الطويلة العديد من المهام، وعين عام 1994 قائدا للقوات البرية الجزائرية، فيما عين رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي عام 2006، كما أصبح نائبا لوزير الدفاع في سبتمبر 2013.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعلان رسمي يكشف تفاصيل ما حدث ... وفاة قايد صالح بسكتة قلبية مفاجئة قبل قليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.