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صنعاء - ياسمين الخيامي - خطير للغاية..الهاشمي يستفرد عضلاته ويدخل في معركة شرسة مع شرطي أمريكي ورغم تفوق الهاشمي في المعركة المخيفة الا ان النهاية كانت كارثية وقاتلة

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