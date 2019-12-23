تدشين حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في عدد من المحافظات

دشنت اليوم في عدد من المحافظات اليمنية، حملة التطعيم ضد شلل الأطفال .



وأعلنت منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة "يونيسيف"، اليوم الاثنين، عن تدشين حملة "من منزل إلى منزل للقاح" الخاصة بالتطعيم ضد شلل الأطفال إضافة إلى إعطاء فيتامين (أ)، وذلك بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية.



وتستهدف الحملة وفق المنظمة، 5.5 مليون طفل من دون سن الخامسة.



وكانت المنظمة قد أعلنت مطلع الشهر الجاري وصول أكثر من 4.5طن من لقاحات شلل الأطفال إلى مطار صعاء الدولي.



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