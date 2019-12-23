[ بعد 18 عام من التقاضي.. شقيقان يحرقان جسديهما أمام محكمة في إب ]

أقدم شقيقان من أبناء محافظة إب، وسط اليمن، على حرق جسديهما أمام محكمة استئناف إب، احتجاجا ًعلى تماهي القاضي مع غريمهما وإطالة أمد القضية، حد وصفهما.



وقالت مصادر محلية، إن الشابين "صدام سعيد المبيض، محمد سعيد المبيض"، أقدما أمس الأحد، على إضرام النار في جسديهما للتعبير عن احتجاجهما على تعنت القاضي ضدهما ورفضه السماع لترافعهما عن القضية المنظورة أمام القضاء منذ ثمانية عشر عاماً.



وأكدت المصادر أن قاضي المحكمة هدد الشقيقين بإيداعهما السجن بعد محاولتها التفاهم مع القاضي بشأن النطق بالحكم في خسائر تقاضي القضية وعدم تمييعها وإطالة أمدها، مادفعهما إلى إحراق جسديهما أمام المحكمة قبل أن يتدخل مواطنون وحراسة المحكمة في إطفاء النار ونقلهما إلى المستشفى.



وأصيب "صدام المبيض" بإصابات بالغة نقل على اثرها لقسم الحروق في مستشفى جبلة، فيما كانت إصابات شقيه " محمد " طفيفة.



وقالت شقيقة الشابين، إن القضية ـ قضية نزاع على إرث شرعي ـ منظورة منذ ثمانية عشر عام أمام القضاء وعلى مدى تلك السنوات ماطل القضاة في النطق بالحكم وتوفي والدهم قبل أن يصدر الحكم، ليستلم بعدها الشقيقين ملف القضية.



وتتهم "ع.س" القضاة بالوقوف مع غريمهم وتمييع القضية ومحاولة منع حصولهم على حقهم المكفول شرعاً.



وتشهد محاكم إب، تمييع للقضايا وإطالة أمدها لتستمر لسنوات طويلة دون البت فيها، وتضاعفت معاناة المواطنين ومشاكلهم في المحاكم مع انقلاب الحوثي وسيطرته على المحافظة وكل مؤسسات الدولة فيها.

