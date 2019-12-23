الكشف عن أقل درجات الحرارة التي سجلت في بعض المناطق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

الخليج 365 - علي كامل:

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، عن النشرة التنبيهية المتوقعة خلال ال 24ساعة القادمة.



وكشف المركز، عن أقل درجات حرارة التي سجلت في بعض محطات الرصد الجوي صباح يوم الاثنين الموافق 23/12/2019 م،المدينة ذمار عمران صنعاء حجة السدة عتق

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الحرارة 2.0 3.0 3.8 5.2 6.5 7.0

وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الأجواء الباردة والجافة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الصغرى على المرتفعات الجبلية وأجزاء من المناطق الصحراوية و الهضاب الداخلية ومن المتوقع تكون الصقيع على أجزاء من المرتفعات الجبلية لمحافظات ( ذمار، عمران ، صنعاء، البيضاء، الضالع ) أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

ونبه المركز الوطني للأرصاد الجوية الأخوة المواطنين، قاطني المحافظات الأنفة الذكر خاصة كبار السن والأطفال والمزارعين من الأجواء الباردة أثناء الليل والصباح الباكر.