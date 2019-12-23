"الخليج 365" ينشر الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

الخليج 365 - علي كامل:

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة للفترة من الساعة 16:00 تاريخ 23/12/2019 حتى الساعة 16:00 تاريخ 24/12/2019م.



وبحسب المركز، فإن الطقس بالمرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، أجواء صحوة وشديدة البرودة على المرتفعات الجبلية الشمالية الغربية( صنعاء، ذمار، عمران، صعده، وجبل النبي شعيب)، وأجواء باردة على (اب، حجة، تعز والمحويت) ، حيث تتشكل الشابورة المائية في الصباح الباكر على محافظات ( تعز، اب، المحويت، حجة، و ريمه)، وأجواء صحوة الى غائمة جزئياً نهاراً على معظم المرتفعات الجبلية وهطول أمطار متفرقة على(حجة والمحويت).

أما بالمناطق الصحراوية، أجواء صحوة وباردة نسبياً ليلاً، حيث تظهر خلايا من السحب المنخفضة المتفرقة نهاراً على اجزاء منها، والرياح شمالية شرقية، تتراوح سرعتها من 05 إلى 15 عقدة، وأتربة عالقة.

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وفي السواحل الغربية، أجواء صحوة الى غائمة جزئيا نهارأً، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية تتراوح سرعتها من 10 الى 20 عقدة مثيرة للاتربة والرمال.

أما السواحل الجنوبية والشرقية، أجواء غائمة جزئيا وهطول أمطار متفرقة خفيفة على الشريط الساحلي الجنوبي ، وصحوة الى غائمة جزئياً ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها من 08 إلى 18 عقدة على خليج عدن وباب المندب والشريط الساحلي الشرقي.

وفي أرخبيل سقطرى، أجواء غائمة جزئياً ، والرياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 25 عقدة.

ونبه المركز الوطني الاخوة المواطنين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة الى شديدة البرودة أثناء الليل و الصباح الباكر خاصة الأطفال وكبار السن وكذا الاخوة المزارعين، سائقي المركبات في المنحدرات الجبلية لمحافظات ( تعز، اب، المحويت، حجة، و ريمه) من تدني الرؤية الافقية بسبب تشكل الشابورة المائية