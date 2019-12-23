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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمن عدن يكشف ملابسات واقعة انتحار شاب بالشيخ عثمان.. وهذه الحقيقة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019
الخليج 365 - عدن
نفى مصدر مسؤول في أجهزة الأمن بالعاصمة عدن صحة الخبر الذي نشر في وسائل الإعلام المتعلق بحادثة الشاب الذي انتحر شنقا بمديرية الشيخ عثمان مطلع الأسبوع الماضي.
ونفى المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه , الخبر الذي نشره احد المواقع الالكترونية بعنوان (حصري..الكشف عن تفاصيل جديدة يتعلق بالشاب الذي شنق نفسه في الشيخ عثمان).
واكد المصدر لوسائل الاعلام إن ما ذكر في الخبر بإن تحريات شرطة الشيخ عثمان أكتشفت ملابسات شنق الشاب أحمد عبدالودود لنفسه وان موقع الناشر علم من مصادره الخاصة بأن التحقيقات الأولية أثبتت بأن الشاب أحمد عبدالودود تعرض للشنق متعمدا من قبل مجهولين, مؤكدا بأن جميع التفاصيل والمعلومات التي نشرها الموقع كاذبة وغير صحيحة جملة وتفصيلا.
واشار المصدر الأمني الذي يعمل في قسم شرطة الشيخ عثمان بأن نشر مثل هذه التصريحات الكاذبة على لسان الأجهزة الأمنية أمر مرفوض والهدف منه زرع الفتنة وتشويه سمعة رجال البحث الجنائي وإدارة أمن عدن.
وطالب المصدر من وسائل الإعلام تحري الدقة في المعلومات وأخذها من مصادرها الرسمية والا يتم الاعتماد في أخبارهم على معلومات من مصادر مجهولة.
ولفت المصدر إلا أن قيادتي شرطة الشيخ عثمان وقوات الحزام الأمني بالقطاع الثامن ستصدر مذكرة بهذا الشأن وستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يقوم بنشر مثل هذه الأخبار.
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