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سرعة جنونية تقتل طفلا دهسا بمدينة إب

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إب - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

سرعة جنونية تقتل طفلا دهسا بمدينة إب

إب - الخليج 365

لقي طفل حتفه بمدينة إب دهسا بسيارة نتيجة السرعة الجنونية بأحد شوارع مدينة إب وسط اليمن.

 

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وقالت مصادر محلية،  إن الطفل عبد الله عبد الرقيب علي غالب من أهالي قرية منزل الراعية مديريه المشنة لقي حتفه إثر تعرضه لحادث دهس مروع من سيارة مسرعة لاحد سكان الحي الذي يقطن فيه.

 

وأضافت المصادر،  أن الطفل كان بجوار منزله المجاور للشارع وقدمت سيارة بسرعة جنونية وقامت بدهسه وغادرت المكان عقب الحادثة ولم يتوقف صاحب السيارة لمعرفة الحادثة التي تسبب بها.

 

وتتكرر الحوادث المرورية الناتجة عن السرعة الجنونية والتي يذهب ضحيتها العشرات من المواطنين بينهم أطفال ونساء.

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