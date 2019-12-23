- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سرعة جنونية تقتل طفلا دهسا بمدينة إب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019
إب - الخليج 365
لقي طفل حتفه بمدينة إب دهسا بسيارة نتيجة السرعة الجنونية بأحد شوارع مدينة إب وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية، إن الطفل عبد الله عبد الرقيب علي غالب من أهالي قرية منزل الراعية مديريه المشنة لقي حتفه إثر تعرضه لحادث دهس مروع من سيارة مسرعة لاحد سكان الحي الذي يقطن فيه.
وأضافت المصادر، أن الطفل كان بجوار منزله المجاور للشارع وقدمت سيارة بسرعة جنونية وقامت بدهسه وغادرت المكان عقب الحادثة ولم يتوقف صاحب السيارة لمعرفة الحادثة التي تسبب بها.
وتتكرر الحوادث المرورية الناتجة عن السرعة الجنونية والتي يذهب ضحيتها العشرات من المواطنين بينهم أطفال ونساء.
كانت هذه تفاصيل خبر سرعة جنونية تقتل طفلا دهسا بمدينة إب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.