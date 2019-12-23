مواطنان في إب يضرما النار في جسديهما أمام محكمة الاستئناف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

إب - الخليج 365

أقدم اثنان من المواطنين على إحراق أنفسهما اليوم الأحد، أمام أحد محاكم محافظة إب وسط اليمن رفضا لحكم صدر ضدهما تعسفيا حد قولهما.



وقالت مصادر محلية إن المواطن "صدام سعيد محمد سعيد المبيض" وشيقه أضرما النار على جسديهما بعد أن صبا مادة البترول على جسديهما رفضا لحكم صدر ضدهما من أحد قضاة محكمة الاستئناف بمدينة إب.

وأضافت المصادر أن خلافات على ممتلكات وإرث أسري بين عدد من ورثة وأبناء بيت "المبيض" وصلت المحكمة منذ ثمانية عشر عام ولم يتم البت فيها وجرى المماطلة فيها، حيث صدر حكم المحكمة والذي وصف من قبل أولاد سعيد المبيض بأنه جائر.

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ورفض القاضي السماع لمرافعة أبناء "سعيد المبيض" وهددهما بالسجن، مما دفعهما لإضرام النار في جسديهما.

وتدخل مواطنون كانوا في ساحة المحكمة وحاولوا اخماد النار غير أنهما لم يتمكنوا من إخماد الحريق الذي اشتعل بشكل كبير في جسد "صدام المبيض" وأصيب إصابة بالغة نقل على إثرها للمشفى، فيما تمكن المواطنون من إنقاذ شقيقه وأصيب إصابة ليست بالغة.

وتشهد أروقة القضاء بمحافظة إب، إجراءات مطولة وسط خسائر كبيرة في الوقت الذي تعج أدراج القضاء بآلاف القضايا التي لم يبت فيها ويجرى في العديد منها تدخل نافذين وقيادات حوثية عليا لحرف مسار التقاضي وإصدار أحكام جائرة في غالبية القضايا مما شجع ووسع من زيادة جرائم القتل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين بالمحافظة.

ويوم الخميس الماضي أقدم مواطن في صنعاء على إحراق جسده نتيجة تردي أوضاعه المعيشية والإقتصادية.