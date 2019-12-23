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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسلحون يختطفون مسؤولاً بالشمايتين جنوبي تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019
تعز - الخليج 365
اختطفت مجاميع مسلحة مسؤولا في مديرية الشمايتين، في نقطة مستحدثة بمدينة التربة جنوبي محافظة تعز.
وقال المتحدث باسم محور تعز، العقيد عبدالباسط البحر، إن مجاميع مسلحة خارجة عن القانون اختطفت سمير راشد الزريقي مدير مكتب مدير مديرية الشمايتين مقرر اللجنة الأمنية.
واعتبر البحر في منشور على صفحته بالفيسبوك، أن اختطاف الزريقي يعد تصعيدا خطيرا وغير مبرر ولا يخدم الأمن والاستقرار في منطقة التربة.
وأشار إلى أن ذلك يزيد من إشعال نار الفتنة التي يخطط لها المتربصون بتعز. مهيباً بالجميع اليقظة وتفويت الفرصة على المتصيدين بالماء العكر.
ولم يذكر المتحدث باسم محور تعز هوية المسلحين.
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