بحنكته وحبه لحضرموت.. البحسني يفشل مخطط تقسيم المحافظة “تقرير“

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

استطاع جهود محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، كبح مساع تقسيم المحافظة، الذي عاد للنشاط مؤخرا؛ بسبب تواطؤ مسؤولين في الوادي مع حزب الإصلاح في الحكومة الشرعية، بدلا عن سلطة المحافظة.



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وقد ادار البحسني على مايبدو هذه الأزمة بحنكة عالية، واستطاع خلالها إعادة ترتيب النسيج الحضرمي من الداخل، عن طريق اتخاذ عدة خطوات أدت في النهاية إلى وضع مسؤولين في الوادي امام خيارات صعبة، اجبرتهم على التخلي عن تبعية الإصلاح، والعودة لسلطة المحافظة، وتغليب مصالح حضرموت فوق كل الإعتبارات والتوجهات.

وتتجلا هذه النتائج المشرفة، في الإجتماع الذي ترأسه البحسني بحضور وكلاء المحافظة ومستشاريها، وعلى رأسهم وكيل المحافظة لمديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، و وكيل اول المحافظة الشيخ عمرو بن حبريش، لمناقشة اتجاهات خطة العمل للعام الجديد 2020.

واستعرض البحسني خلال الاجتماع المنعقد يوم أمس رؤيته واهدافه في الحفاظ على وحدة وتماسك حضرموت ونسيجها المجتمعي، وتطوير العمل في بقية المرافق الحكومية وتقديم خدمات أفضل لجميع المواطنين والاهتمام بشكل اكبر بجميع المديريات بما في ذلك مديريات الوادي والصحراء، وتحول حضرموت رقما بارزا في دائرة اهتمام الدولة ودول التحالف العربي بعد أن أصبحت نموذجا يحتذى به في الامن والاستقرار والتنمية بين المحافظات المحررة.