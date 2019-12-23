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اختتم الدوري الرياضي لبطولة الفقيد السنح مبروك زعبنوت بالمهرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

اختتم الدوري الرياضي لبطولة الفقيد السنح مبروك زعبنوت بالمهرة

الخليج 365 - المهرة

اختتمت في مديرية شحن انشطة الدوري الرياضي لبطولة الفقيد السنح مبروك زعبنوت

 

حيث شهدت المباره الختامية منافسة قوية بين فريق فوجيت وفريق حات

وفي اجواء كروية يسودها الحماس تصدر فريق فوجيت بثنائية نضيفة مقابل هدف واحد من نضيره فريق حات

 

وقد كرمت السلطة المحلية بمديرية شحن وقيادة حرس حدود محافظة المهره ممثلة بالعميد ركن كامل زعبنوت ومكتب الشباب والرياضة بالمديرية

الفرق المشاركة بالبطولة

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  وتسلم فريق فوجيت كاس البطولة

هذا والقى مدير عام مديرية شحن محمد بن محمد زعبنوت كلمة هنأ فيها فريق فوجيت بالفوز بالبطولة محفزاً الفرق المشاركة بتقبل نتائج المباراه بروح رياضية والاستعداد لخوض مباريات قادمة

 

مؤكدا دعم السلطة المحلية بالمديرية للانشطة التي تقام من اجل رفع الكفاءة البدنية لابناء مديرية شحن

 

من جانبة هنأ مديري عام مكتب الشباب والرياضة بالمديرية مهدي مبارك زعبنوت الفريق الفائز بالبطولة

 

شاكراً كل من ساهم في دعم وانجاح دوري الفقيد السنح مبروك زعبنوت

 

هذا وحضيت المباراه النهائية والحفل التكريمي بحضور جماهيري كبير.

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