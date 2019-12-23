باكريت يلتقي مدير البرنامج السعودي بالمهرة لمناقشة المشاريع الاستراتيجية الملحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

التقى محافظ محافظة المهرة رئيس المجلس المحلي، الشيخ راجح سعيد باكريت، بحضور الأمين العام للمجلس المحلي، سالم عبدالله نيمر، بمدينة الغيضة، اليوم الاثنين، مدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالمحافظة، سعيد الزهراني، لمناقشة المشاريع الاستراتيجية الملحة بالمحافظة.



وفي الاجتماع الدي حضره الوكيل الفني، المهندس سالم العبودي، وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي، أشاد المحافظ باكريت، بجهود ومشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمحافظة المهرة.

وأكد على أهمية التدخل بمشاريع استراتجية في قطاع الكهرباء وإصلاح ومعالجة الشبكة المتهالكة إضافة إلى مشاريع الطرقات وغيرها.

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وأشار إلى أن طموح السلطة المحلية يتمثل في مشروع استراتيجي في الكهرباء بقوة 100 ميقاوات استعدادا للصيف القادم نظرا للتوسع العمراني الكبير والنزوح المتزايد من مناطق الصراع إلى المحافظة.

من جانبه، أكد مدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالمهرة، سعيد الزاهرني، أن البرنامج مستمر في خدمة وتنمية وإعمار المحافظة.

وأشاد بتعاون السلطة المحلية، موضحا أن المشاريع الاستراتيجية تمثل أهمية قصوى واستدامة لخدمة المواطنين.

وذكر أن البرنامج السعودي سيولي اهتمام بجميع مديريات المحافظة وخاصة المناطق المحرومة وفق الاحتياج.

وأقر الاجتماع تعزيز مستوى التنسيق بين الطرفين، ورفع خطاب من السلطة المحلية بقائمة المشاريع الاستراتيجية الملحة، لإدارة البرنامج السعودي بالمحافظة لرفعها إلى الجهات العليا بالمملكة العربية السعودية.