محافظ المهرة يترأس اجتماعا لمناقشة أوضاع الكهرباء واحتياجات العام القادم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

ترأس محافظ محافظة المهرة، رئيس المجلس المحلي، الشيخ راجح سعيد باكريت، اليوم الاثنين، اجتماعا مع إدارة المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة، لمناقشة أوضاع محطات التوليد وأبرز الاحتياجات للعام القادم 2020م لتحسين الخدمة.



وفي الاجتماع الذي حضره مدير عام وزارة الأشغال العامة والطرق بالمحافظة المهندس، خالد العماد، وفريق المهندسين لتقييم وضع الكهرباء، استمع المحافظ من إدارة مؤسسة الكهرباء، إلى شرح مفصل عن أوضاع محطات التوليد والشبكات الناقلة في المديريات.

وتطرق مسؤولو إدارة الكهرباء إلى الاحتياجات الملحة للعام القادم ومستلزمات الصيانة لبعض المولدات العاطلة.

وطلب المحافظ باكريت، من مسؤولي مؤسسة الكهرباء، رفع تقارير حول وضع محطات التوليد وحجم الطاقة والاستهلاك والايرادات والاستهلاك الشهري ومتطلبات كل مديرية.

Advertisements

وأشار إلى أن توجه السلطة المحلية للعام القادم يسير في وضع حلول استراتيجية لا ترقيعية لقطاع الكهرباء بالمحافظة.

ودعا إدارة مؤسسة الكهرباء لمراجعة التعاقدات التي تمت خلال الفترة الماضية، مطالبا إدارة وموظفي ومهندسي الكهرباء إلى تكثيف الجهود لتحسين الخدمة وحملات ضبط الربط العشوائي والمتخلفين عن التسديد.

وشكر المحافظ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، على دعمهم المستمر للكهرباء وتوفير الوقود لكافة المحطات في مديريات المحافظة.

وخلال الاجتماع قدم فريق المهندسين، التقييم الذي توصل إليه لمحطات التوليد والشبكة الناقلة خلال فترة الثلاثة اشهر من عملهم ولتشخيص وضع الكهرباء وطرح الحلول المناسبة استنادا لقاعدة البيانات التي تم رصدها.