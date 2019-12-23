اجتماع في مديرية شحن يناقش مشروع التوسعة في الجمرك

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019 الخليج 365 - المهرة ناقش اجتماع ضم عدد من مشائخ واعيان مديرية شحن مع ممثلي شركة سليماني اخوان حول مستجدات مشروع التوسعة الذي سوف يقام بمنفذ شحن الدولي

وقد اوضح الاجتماع ان المشروع لن يتوقف وانما سوف ينطلق بعد العشرة ايام القادمة لتوسعة جمرك شحن واجراء الترميمات في المباني السابقة Advertisements وارجع الحاضرون ان اسباب التاخير عن تنفيذ المشروع انما بداعي تجهيز سكن العمال واصلاح المياة وتسليك الكهرباء للسكن الخاص بالعمال موكدين تظافر كل مشائخ واعيان المديرية من اجل ان يرى مشروع التوسعة النور خدمة للمصلحة العامة داخل محافظة المهرة واليمن قاطبة موضحين خلال الاجتماع ان المشروع جاري تنفيذة على قدم وساق خلال الايام القريبة القادمة.

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