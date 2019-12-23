محافظ المهرة يترأس اجتماعا للجنة الفرعية للخطة والموازنة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

ترأس محافظ محافظة المهرة رئيس المجلس المحلي، الشيخ راجح سعيد باكريت، بحضور الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة، سالم عبدالله نيمر، اجتماعا للجنة الفرعية للخطة والموازنة بالمحافظة، لمناقشة الإطار العام لموازنة العام القادم 2020م



وناقش الاجتماع الذي حضره عدد من أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي، الخطوط العريضة والأساسية للموازنة للعام القادم، مستعرضا الموازنات للأعوام الماضية قبل الانقلاب الحوثي وما بعده.

وبحث الاجتماع الصعوبات والعوائق التي تواجه المحافظة حاليا في توفير النفقات الأساسية، وحجم العجز وألية تغطيته، وضرورث استيعاب الموازنة القادمة مشكلة النزوح الكبير للمهرة وانعكاساتها على مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية.

وأقر الاجتماع تشكيل فريق مصغر برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي سالم عبدالله نيمر، وعضوية مدراء الخدمة المدنية والمالية والتخطيط ورئيس للجنة الفنية، لعمل الإطار العام للموازنة للعام القادم 2020م، بما يستوعب جميع القطاعات والغطاء المالي، فيما يخص المرتبات والأجور التعاقدية والنفقات التشغيلية والبرنامج الاستثماري المحلي، قبل إقرارها ورفعها للحكومة.

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وشدد المحافظ باكريت، على مراجعة الأخطاء وتحسين الأداء ومعالجة السلبيات والاستمرار في الايجابيات وتعزيزها والتركيز في قطاعات معينة خاصة قطاع الكهرباء.

وأشاد المحافظ بتلاحم أبناء المحافظة والساكنين فيها خلال هذه الأوضاع التي يعيشها الوطن والمهرة.

ودعا الجميع في كافة القطاعات للعمل بروح الفريق الواحد والانطلاق بآفاق جديدة خلال العام القادم.

من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس المحلي، سالم عبدالله نيمر، على أهمية العمل المؤسسي في المحافظة.

وتطرق إلى الأعباء على السلطة المحلية منذ العام 2014 جراء الأحداث والحرب المستمرة منذ خمس سنوات.

وشدد على أهمية تفعيل الرقابة والإشراف والتصحيح والعمل بألية جديدة وفق الأطر القانونية والرسمية كلا في إطار الاختصاص.