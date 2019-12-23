تدشين دورة المساحات الصديقة للطفل بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

دشن مختار محمد بن عويض، وكيل اول محافظة المهرة، دورة المساحات الصديقة، لأول مرة بالمحافظة، با اشراف مكتب الشؤون الإجتماعية و العمل وبتمويل وتنفيذ منظمتي اليونيسيف والطفل الدولية، مستهدفة مديريات: الغيظة، حوف، سيحوت، المسيلة.



والتي تأتي للتخفيف من الأثر النفسي الذي يعانية الطفل جرلء الوضع التي تعيشة المنطقة من حروب وماشهدته من كوارث طبيعية.

وفي تصريح لوسائل اعلام محلية قال وكيل اول محافظة المهرة، تشرفنا نيابة عن السلطة ممثلة بالشيخ راجح باكريت محافظ المحافظة و نيابة عن السلطة المحلية بالسلطة واشراف الشؤون الاجتماعية تدشين دورة المساحات الصديقة

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المستهدفة للاطفال للفئات العمرية للبرنامج الذي ينفذ من قبل منظمة اليونيسيف والطفل مؤكدين على حضورهما في الميدان ووقوفناالى جانبهم بدعمنا وتقديم كافة التسهيلات لنجاح هذا البرنامج.

واضاف ان احتياج المحافظة له للتخفيف من الاثار التي خلفت المآساة جراء الكوارث التي شهدتها المحافظة من كوارث طبيعية العام الماضي الى جانب النزوح المستمر للعوائل ولأ ابناء المحافظات التي تشهد الحرب الى محافظة المهرة

من جانبة صرح أ. فايز سهيل مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل قائلا با ان تدشين دورة المساحات الصديقة التي تعقد بالمحافظة من تنفيذ وتمويل اليونسيف وكذا منظمة الطفل واشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل لاستهداف المحافظة لتدخل ضمن البرنامج لاختيار عشر مساحات صديقة متقدمين شكرنا للسلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة الشيخ راجح باكريت وكذا نتقدم بالشكر الى الاستاذ مختار عويض وكيل اول المحافظة على جهودة التنسيقية التي بذلها من قبل مع الجهات المختصة

واضاف ان اعضاء المشاركين هم من منظمات المجتمع المدني وكان اختصر على المكتب توفير اخصائيين اجتماعيين.