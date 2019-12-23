شكرا لقرائتكم خبر عن قطر أثارت جنون أنور قرقاش فهاجم المصالحة الخليجية: تتقدم نصف خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم وزير التغريد الاماراتي، أنور قرقاش، قطر واصفاً إياها بأنها ألد اعداء نفسها، وذلك بعد أن أثارت قطر جنونه بعد إعلانها أن المفاوضات لإنهاء الخلاف الخليجي تجري فقط مع السعودية فقط.

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، كتب تغريدة مثيرة على “تويتر”، رصدتها “وطن”، قال فيها :”سألني ضيف أجنبي عن تطورات أزمة قطر فأجبته: نصف خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء. مكمن المشكلة أن ألد أعداء قطر هي قطر”.

جديد "الخليج 365"

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سألني ضيف أجنبي عن تطورات أزمة قطر فأجبته: نصف خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء.

مكمن المشكلة أن ألد أعداء قطر هي قطر. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 23, 2019 "> د. أنور قرقاش✔@AnwarGargash سألني ضيف أجنبي عن تطورات أزمة قطر فأجبته: نصف خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء.

مكمن المشكلة أن ألد أعداء قطر هي قطر. ٢٬٠٢٣ سألني ضيف أجنبي عن تطورات أزمة قطر فأجبته: نصف خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء.

مكمن المشكلة أن ألد أعداء قطر هي قطر. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 23, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر سألني ضيف أجنبي عن تطورات أزمة قطر فأجبته: نصف خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء.

مكمن المشكلة أن ألد أعداء قطر هي قطر. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 23, 2019

الوزير الإماراتي نفسه الذي هُمشت دولته من المفاوضات الجارية بين الدوحة والرياض لإنهاء الخلاف بينهما، كان قد كشف عن وجود قلق كبير في قصور الحكم بالإمارات جراء تلك المفاوضات التي وصفها بـ”الثنائية”.

وكان وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قد كشف عن تقدم في المفاوضات الثانية (التي أغاظت عيال زايد)، وهو الامر الذي أثار غضب حكام الامارات.

وقال أنور قرقاش، إن ما وصفه بـ”التسريبات القطرية” الاخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع السعودية الشقيقة دون الدول الثلاث ، هو تكرار لسعي الدوحة إلى شق الصف والتهرب من الالتزامات، حسب زعمه.





وكتب قرقاش في 10 ديسمبر الجاري، إثر تغيب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني عن قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في الرياض: “أزمة قطر في تقديري مستمرة مع قناعتي أن لكل أزمة خاتمة، وأن الحلول الصادقة والمستدامة لصالح المنطقة”.

وأضاف، أن “غياب الشيخ تميم بن حمد عن قمة الرياض مرده سوء تقدير للموقف يسأل عنه مستشاروه”.

وشدد على أن “الأساس في الحل يبقى ضرورة معالجة جذور الأزمة بين قطر والدول الأربع” أي مصر والسعودية والإمارات والبحرين.