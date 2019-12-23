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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ادارية حصوين تعقد اجتماعا تحضيريا لآخر العام 2019 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019
الخليج 365 - المهرة
عقد اجتماع اليوم للهيئة الادارية للمجلس المحلي بمديرية حصوين برئاسة الشيخ ياسر عبدالله الأسد مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي .
و يهدف الاجتماع الذي عقد بديوان السلطة المحلية بالمديرية لإعداد جدول أعمال الاجتماع الاعتيادي الأخير للمجلس المحلي للمديرية في العام الحالي 2019م ، و كذلك مناقشة التقارير التفصيلية و العامة بنشاط الهيئة الإدارية و التي سوف تقدم للمجلس في اجتماعه المرتقب قريباً ، بالإضافة إلى التباحث حول احتياجات المديرية الملحة من مشاريع البنية التحتية.
و في كلمته التي افتتح بها الاجتماع رحب المدير العام بالحاضرين و اطلعهم على اهداف الاجتماع ، مؤكدا على ضرورة الاعداد الجيد للاجتماع القادم و الذي سيكون الأخير للمجلس خلال هذا العام .
هذا و قد تم التباحث حول احتياجات المديرية الملحة من مشاريع البنية التحتية في شتى المجالات الخدمية و خاصة فيما يتعلق بالجانب الصحي و التعليم و الكهرباء حيث تم تكليف الهيئة الإدارية بسرعة اعداد تقرير شامل بتلك الاحتياجات ليتم الرفع بها لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة .
من جانبه استعرض محمد عبدالله الكهالي أمين عام المجلس المحلي للمديرية و بشكل مختصر اهم نشاطات الهيئة الادارية خلال العام الحالي شاكرا جميع الجهود المبذولة في خدمة المديرية و ابناءها و اعرب عن أمله أن يكون العام القادم أكثر نجاحا و ان يشهد نهوضا بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين .
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