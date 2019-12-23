الحديدة.. عمليات قصف واستهداف عنيفة على الأحياء السكنية بالتحيتا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
استهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية الذراع الإيرانية في اليمن، الأحياء السكنية في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن ، بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
وتعرضت منازل المواطنين في التحيتا لعمليات قصف من قبل مليشيات الحوثي، التي تواصل انتهاكاتها وخروقاتها وجرائما في مختلف مناطق ومديريات جنوب محافظة الحديدة.
وقالت مصادر محلية في التحيتا، إن المليشيات شنت عمليات قصف واستهداف عنيفة على الأحياء السكنية جنوب المدينة، مستخدمة قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120؛ والأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 وبأسلحة معدلات البيكا والأسلحة القناصة.
وأردفت المصادر، أن القصف الحوثي تسبب بحالة من الرعب والهلع في صفوف المواطنين، وخصوصاً النساء والأطفال خوفاً من الجرائم الإنسانية التي دأبت المليشيات على ارتكابها بحق الأبرياء وأوقعت مئات الشهداء والجرحى من المدنيين.
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