الحديدة.. الحوثية تجدد قصفها على مواقع المشتركة في الجاح ببيت الفقيه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
جددت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً إستهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.
مصادر عسكرية ميدانية قالت أن المليشيات شنت عمليات قصف واسعة مستهدفة مواقع القوات المشتركة بمدفعية الهاون الثقيل عيار 120.
وأضافت المصادر أن المليشيات الحوثية عاودت قصف المواقع في وقت الظهيرة مستخدمة مدفعية الهاون الثقيل عيار 82 بشكل عنيف.
المصادر أشارت أن عناصر المليشيات وعقب عمليات القصف المدفعي، أطلق مسلحو المليشيا نيران الأسلحة القناصة صوب مواقع القوات المشتركة في المنطقة.
في الوقت ذاته أردفت المصادر عن قيام مليشيات الحوثي بإستهداف المواقع بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة، مستخدمة أسلحة معدلات البيكا وسلاح الدوشكا عيار 12.7 والأسلحة عيار 14.5، في أوقات متفرقة
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