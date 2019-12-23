الحديدة.. الحوثية تجدد قصفها على مواقع المشتركة في الجاح ببيت الفقيه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 جددت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً إستهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

مصادر عسكرية ميدانية قالت أن المليشيات شنت عمليات قصف واسعة مستهدفة مواقع القوات المشتركة بمدفعية الهاون الثقيل عيار 120. Advertisements وأضافت المصادر أن المليشيات الحوثية عاودت قصف المواقع في وقت الظهيرة مستخدمة مدفعية الهاون الثقيل عيار 82 بشكل عنيف. المصادر أشارت أن عناصر المليشيات وعقب عمليات القصف المدفعي، أطلق مسلحو المليشيا نيران الأسلحة القناصة صوب مواقع القوات المشتركة في المنطقة. في الوقت ذاته أردفت المصادر عن قيام مليشيات الحوثي بإستهداف المواقع بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة، مستخدمة أسلحة معدلات البيكا وسلاح الدوشكا عيار 12.7 والأسلحة عيار 14.5، في أوقات متفرقة

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