قضاة المهرة وسقطرى يعقدون المؤتمر التأسيسي لنادي قضاة الجنوب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

اختار المؤتمر التأسيسي لنادي القضاة الجنوبي بالتوافق ، القاضي مسلم سعد أحمد، رئيسا للهيئة الادارية لمحافظتي المهرة وسقطرى، كما تم اختيار اعضاء الهيئة الادارية بالتزكية كلا من القضاة ، عمر مسلم ،فكري سالم مولى الدويلة، فتحي مبارك، نشوان أحمد محمد ، واختار المشاركون بالمؤتمر ثمانية مندوبين وهم :



ابراهيم محمد زين، وابوبكر علي القميري، ويوسف محمد باشبيب، وخالد محمد دحمان، ومسلم ابراهيم المزروعي، وشاكر ناصر، واحمد شايف الروع، ومحمد الماس محمد.

وكانت أعمال المؤتمر التاسيسي لفرع نادي القضاة الجنوبي لمحافظتي المهرة وسقطرى قد بدأت أمس السبت بمدينة الغيضة بحضور القاضي ناظم باوزير أمين عام نادي القضاة الجنوبي ، والقاضي جمال سالم محمد مستشار النادي، والقاضي أبوبكر عبدي محمد عضو الهيئة الإدارية لنادي قضاة الجنوب، والقاضي محمد أحمد الكيلة رئيس محكمة الإستئناف بالمهرة، والقاضي إبراهيم محمد زين رئيس نيابة الإستئناف بالمهرة، وعدد كبير من قضاة المحاكم واعضاء النيابات بمحافظتي المهرة وسقطرى.

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واوضح القاضي ناظم سالم باوزير الأمين العام لنادي قضاة الجنوب ، بأن النادي نشأ من رحم المعاناة التي عاناها قضاة المحافظات الجنوبية خلال 30 عاما.

وأشار الى أنه خلال هذه الفترة الوجيزة من تأسيسه تمكن النادي من انتزاع حقوق القضاة في التسويات والترفيعات التي حرموا منها خلال الفترات السابقة منها ترفيع القضاة الذين خدموا في المحاكم الإبتدائية لأكثر من 20 عاما، مؤكدا على أن 99% من قضاة اليمن بشكل عام استفادوا من الدور الذي لعبه نادي قضاة الجنوب وانتزاع كامل حقوقهم.

و نقل القاضي ناظم باوزير للجميع تحيات القاضية صباح احمد العلواني رئيسة المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي وتمنياتها لهم التوفيق والنجاح، داعية قضاة المهرة وسقطرى إلى استعادة هيبة القضاء فلا استثمار ولا استقرار إلا بوجود قضاء قوي.

وفي ذات السياق قدم القاضي إبراهيم زين رئيس نيابة الإستئناف بالمهرة خالص وعميق الشكر والتقدير لأعضاء الجمعية العمومية للنادي، متمنيا المزيد من النجاحات لمصلحة القضاء بما يسهم في تحقيق العدالة في ظل سيادة النظام والقانون.

يذكر بان نادي القضاة الجنوبي والذي جرى إشهاره رسميا في اجتماع موسع ضم قضاة من المحاكم والنيابات من مختلف محافظات الجنوب في 14 مايو 2013م ، وتم عقد مؤتمره التأسيسي العام في العاصمة عدن بتاريخ 15/أغسطس 2013م ، فهو يعبر عن كيان نقابي واجتماعي يضم في عضويته اعضاء السلطة القضائية من قضاة المحاكم واعضاء النيابة العامة ، و يهدف من خلال انشطته واعماله إلى تحقيق جملة من الأهداف منها إذكاء رابطة الاخوة وروح التضامن والتعاون وتسهيل عملية التعارف بين اعضاء السلطة القضائية، توحيد كلمة اعضاء السلطة القضائية في كل مايهمهم في الدفاع عن حقوقهم القانونية المشروعة وهيبتهم وكرامتهم واستقلالهم واستقلال السلطة القضائية أضف الى ذلك المساهمة في اعادة الثقة وتقريب العدالة بين المواطنين وكفالة حقوق الانسان والحريات العامة و السعي للارتقاء بمستوى أداء أعضاء السلطة القضائية و نشر الوعي والثقافة القانونية بالإضافة للمشاركة الفاعلة في إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة ، وغيرها من الاهداف المتصلة بصميم عمل ومهام قضاة المحاكم والنيابات من اعضاء السلطة القضائية .