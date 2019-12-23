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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير عام مديرية المسيلة يرأس الإجتماع الإستثنائي للهيئة الإدارية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019
الخليج 365 - المهرة
ترأس فضل صلاح الدحيمي مدير عام مديرية المسيلة ، رئيس المجلس المحلي بمكتبه الإجتماع الإستثنائي للهيئة الإدارية بالمجلس المحلي بالمديرية .
حيث رحب الأستاذ فضل الدحيمي بالأخوه بالهيئة الإدارية بالمجلس المحلي ، شاكراً إياهم على الحضور ، مؤكداً على تعاون الجميع وتكاتفهم في سبيل خدمة المديرية والمواطنين ، والرقي بمستوى الخدمات ، وتحسين جودة المخرجات التي تقدمها جميع مكاتب السلطة بالمديرية .
كما تم مناقشة تفعيل آلية عمل الهيئة الإدارية بالمجلس المحلي خصوصاً للفترة المقبلة ، وذلك لتفادي الأخطأ التي حصلت في الفترة الماضية لضمان سير العمل بفاعلية أكبر .
وبعد مناقشة جميع النقاط المطروحه على طاولة الإجتماع تم الإتفاق على المخرجات التالية :
1- رفع مذكرات لكلّاً من مدير مكتب التربية والتعليم ، و مدير مكتب الصحة ، ومدير مكتب الأشغال ، ومدير مؤسسة المياه ، ومدير مكتب الزراعة والري بمديرية المسيلة ، وذلك لرفع إحتياجات مكاتبهم لإدراجها ضمن البرنامج الإستثماري للعام 2020 .
2 - تنشيط عمل الهيئة الإدارية لمحلي المديرية بالفترة المقبلة .
3 - تفعيل دور المجلس المحلي بالمديرية .
حضر الإجتماع كلّاً من الأستاذ عبدالرحمن عبدالله باعبّاد الأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية ، والأستاذ سالم أحمد حامد رئيس لجنة التخطيط بالمجلس المحلي ، والأستاذ عبدالله مبارك شملان رئيس لجنة الخدمات بالمجلس ، والأستاذ سعيد قعيطي رئيس لجنة الشؤون الإجتماعية والعمل بالمجلس المحلي بالمسيلة ، والأستاذ علي محسن حفيظ مدير مكتب المدير العام .
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