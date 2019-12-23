شاهد بالفيديو رقص فتيات سعوديات مع شباب في أحد بارات جدة الحلال يثير ضجة

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عدن - ياسمين التهامي - أثار فيديو تم تداوله في عدة منصات في وسائل التواصل الغجتماعي ضجة وتعليقات وغضب من قبل النشطاء لما وصل إليه الحال في السعودية.

وخصوصا أن الفيديو كما نشر وقع في أحد بارات جدة الحلال التي لا تبعد كثيرا عن مكة المكرمة.

وانتشرت ما تسمى البارات الحلال في معظم مدن السعودية الكبيرة، من ضمن رؤية بن سلمان لسعودية ديدة متحررة من التطرف ومقبلة على الضياع.

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الدبور لسع الفيديو من صفحة الناشط تركي الشلهوب الذي علق عليه ما نصه: “مؤسف أن تصل #بلاد_الحرمين إلى هذا الحال حسبنا الله ونعم الوكيل”

مؤسف أن تصل #بلاد_الحرمين إلى هذا الحال👇حسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/dwDzbt87S3 — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) December 16, 2019

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