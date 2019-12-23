النيابة السعودية تقضي بإعدام “5” وسجن “3” آخرين في مقتل خاشقجي وهذا مصير القحطاني وعسيري

أصدرت النيابة العامة السعودية، الاثنين، قرارات بالإعدام بحق 5 متهمين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، الذي قُطع جسده في مقر قنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من أكتوبر العام الماضي.

كما أصدرت النيابة العامة قرارات بحق 3 متهمين آخرين، بالسجن لمدة تصل إلى 24 عاما في القضية عينها.

وأكدت النيابة العامة السعودية في مؤتمر صحفي حول التحقيقات في قضية مقتل خاشقجي، أنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في القضية، مشيرة إلى أن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.

ولفتت النيابية العامة إلى أنها أصدرت أحكاما ابتدائية بحق 11 متهما في قضية خاشقجي، مشيرة إلى أنه تم الإفراج عن (أحمد عسيري) بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم عليه، كما تم التحقيق مع (سعود القحطاني) ولم توجه له أي تهم.

وفي تفاصيل أكثر قال المتحدث باسم النيابة السعودية شلعان الشلعان، إن النيابة أصدرت أحكاما ابتدائية بحق 11 متهما في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي”، متابعا “أصدرت النيابة أحكاما بإعدام 5 من المتهمين”.

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وأضاف المتحدث “الأحكام الصادرة بحق المتهمين لا تعتبر قطعية، تم توجيه الاتهام إلى 11 شخصًا، وإقامة الدعوة الجزائية بحقهم أمام المحكمة الجزائية بالرياض”.

وأوضح المتحدث “التحقيقات تمت مع كافة المشتبه بتورطهم في القضية، من بينهم المستشار سعود القحطاني لكن لم تثبت عليه أية أدلة”، لافتا “تم الافراج عن أحمد عسيري بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم عليه”.

وأشار النائب العام السعودي إلى أن المحكمة قضت بسجن ثلاثة أشخاص آخرين لـ 24 عاما.

وكان النائب العام السعودي أعلن في وقت سابق، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.