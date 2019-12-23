أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية ليوم الإثنين .. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا الإثنين الموافق 23 ديسمبر 2019، وهي كالتالي:

مقتل قيادي حوثي بارز خلال مواجهات مع الجيش في صعدة https://www.elyamnelaraby.com/444458/ مأرب.. منظمة وثاق تنظيم يوما مفتوحا لأطفال جندتهم مليشيا الحوثي https://www.elyamnelaraby.com/444459 حملة أمنية إخوانية تقتحم مصرف الكريمي في محافظة مأرب https://www.elyamnelaraby.com/444461/ مصادر سياسية تكشف عن تحركات سعودية للضغط على معرقلي إتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/444463/ خبير عسكري : الجنوب يتعرض لمخطط خبيث https://www.elyamnelaraby.com/444464/ Advertisements كهرباء عدن توضح أسباب إنقطاع التيار في أحد أحياء المنصورة https://www.elyamnelaraby.com/444468/ ممثل الميليشيات يعترف بالتعاون العسكري مع إيران https://www.elyamnelaraby.com/444470/ مراقبون يخشون من تكرار سيناريو ستوكهولم في إتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/444480 الجعدي : لا بد من التصدي للأعمال التي تهدف إلى كسر صمود الضالع https://www.elyamnelaraby.com/444497/ شلل في حركة الشراء بصنعاء بعد قرار المليشيا الخاص بالعملة الجديدة https://www.elyamnelaraby.com/444505/ نجاة قائد الشرطة العسكرية في عدن من محاولة إغتيال https://www.elyamnelaraby.com/444508/

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