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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حمى فيروسية غريبة تنهي حياة 6 أشخاص بتعز الإثنين 23 ديسمبر 2019 الخليج 365 توفي 6 أشخاص وأصيب العشرات في شرعب السلام بمحافظة تعز، جراء انتشار حمى فيروسية غريبة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

Advertisements وأوضحت مصادر طبية أن أعراض الإصابة بتلك الحمى تبدأ بسعال والتهاب بالحلق وصداع، وأعراض أخرى تنتهي بالوفاة. ولفتت إلى أن الوباء الجديد اجتاح عزلة بني سبأ وبني وهبان ومنطقة حُبل. بدورهم ناشد أبناء شرعب السلام، المنظمات الدولية وكل الجهات المهتمة، بضرورة التحرك العاجل وتوفير العلاجات الإسعافية لإنقاذ حياتهم.

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