شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد وصادم لكل الوافدين والمقيمين في المملكة ... لا أجانب بعد اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر رسمية سعودية، امسالأحد، عن قرار جديد صادم للوافدين والمقيمين في المملكة، وذلك ضمن خطة إحلال المواطنين السعوديين بدل الأجانب في كافة الوظائف.

ونقلت صحيفة "عكاظ"، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني عن مصادر حكومية: إن "العمل في منشآت توجيه مركبات الأجرة الخاصة سيقتصر على السائقين السعوديين بدءًا من 2020".

جديد "الخليج 365"

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وأضافت: أن "هيئة النقل العام اتفقت مع وزارة العمل، على منح منشآت الأجرة (الخاصة) مهلة تنتهي بنهاية السنة الميلادية الحالية 2019، للعمل مع منشآت توجيه مركبات الأجرة في حال كان سائقوها غير سعوديين".

وبشأن منشآت الأجرة العامة "التاكسي"، فإن العمل "سيقتصر بعدها على عمل السعوديين في سيارات الأجرة العامة المتعاقدة مع منشآت توجيه المركبات بدءًا من 2021".

وأظهرت إحصائيات جديدة عن حجم العمالة الوافدة في دول الخليج، وحسب الأرقام الجديدة تصل نسبة العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية إلى 8.1 مليون شخص.

وكانت العمالة الوافدة 9.58 مليون وافد في الربع الأخير من عام 2018، وهو ما يمثل انخفاضات متتالية عن عام 2017 الذي مثلت فيه العمالة 10.42 مليون أجنبي.

وبسبب سياسات التوطين فقد 839200 شخص وظائفهم في السعودية؛ حيث أن سياسات التوطين مدفوعة بحجم البطالة بين مواطني دول الخليج.