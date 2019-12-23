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صنعاء - ياسمين الخيامي - كيد النساء لا حدود له ..لن تصدق ماذا فعلت هذه المرأة من اجل التجسس على زوجها..وعندما اكتشف الامر كانت النتائج كارثية على الزوجة ( شاهد ماحدث )

2019/12/23 الساعة 11:15 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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