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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاب شهم ونبيل يدافع عن شرف فتاة وينقذها من فقدان اعز ما تملك...شاهد بالفيديو النتيجة المرعبة والكارثية والنهاية المخيفة ( فيديو صادم )

2019/12/23 الساعة 09:19 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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