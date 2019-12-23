شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عريس مصري مخدوع ستر على زوجته في ليلة زفافها.. لكنه بعد مرور اشهر اكتشف الحقيقة المفاجئة التي لم تخطر على بال أحد والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - أقام مهندس مصري دعوة زنا أمام محكمة الأسرة ضد زوجته بعدما اكتشف أنها خدعته ليلة الزفاف وأوهمته باغتصابها.

وحسب صحيفة (الوفد) المحلية)، قال الزوج: "انتهيت من دراسة الهندسة وعقب ذلك توجهت للعمل بإحدي دول الخليج لمدة 10 سنوات، حتي استطعت شراء شقة مناسبة ، ثم تقدمت لخطبة إحدى الفتيات وفى غضون عدة أشهر تم عقد القران والزفاف".

وتابع: "بعد انتهاء الزفاف توجهنا إلى المنزل ثم اكتشفت أنها في حالة غير طبيعية وانهارت باكية قائلة: "أنا تم اغتصابي وأنا في فترة المراهقة، فأنا لم أعد عذراء.. ومنذ تعرفي عليك وأخشي مواجهتك بذلك ، لأنني أحببتك وليس لي ذنب فيما حدث لي ".

Advertisements

وأشار إلى أنه فِي النهاية حسم قراره وأوحي له ضميره بان يكون ساتراً لها، ويبدأ معها حياته بقلب مسامح وبلمسات رقيقة اقترب منها ماسحا دموعها، قائلاً: "خلاص إنسي الماضي بإوجاعة وذكرياته المتوحشة".



وأضاف: "بعد شهر من زواجنا جاءت الزوجة فرحة لتزف لي خبر حملها في الشهر الأول، وخلال فترة الحمل طلبت مني السفر للخارج مرة أخرى لتوفير متطلبات الحياة، لكني رفضت".



وأردف: "بعد 5 شهور من الحمل داهمتها آلام الولادة، وكانت المفاجأة الصادمة، أن الطبيب أخبرني أن زوجتي في الشهر التاسع وأن الولادة طبيعية"، وتابع :"كدت أجن وذهبت إلى منزلي أنقب في أغراضها حتى عثرت علي ورقة زواجها العرفي قبل زواجنا بعدة أشهر". مضيفا أنه قرر اللجوء إلى المحكمة لإنكار نسب الطفل وإقامة دعوي زنا ضدها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عريس مصري مخدوع ستر على زوجته في ليلة زفافها.. لكنه بعد مرور اشهر اكتشف الحقيقة المفاجئة التي لم تخطر على بال أحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.