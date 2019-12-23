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إنخفاض أسعار مادتي البنزين والديزل في عدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

إنخفاض أسعار مادتي البنزين والديزل في عدن

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة النفط بعدن, مساء الأحد, تخفيض سعر بيع مادتي البترول والديزل .

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وأكدت قيادة الشركة ممثلة بالمدير العام الأستاذة إنتصار العراشة “أنه سيتم بيع البنزين سعة 20 لتر بمبلغ 6800 ريال بسعر 340 ريال للتر الواحد، والديزل بمبلغ 7100 ريال بسعر 355 ريال للتر الواحد”.

 

ويأتي هذا الإنخفاض في إطار جهود الحكومة لإنهاء إحتكار إستيراد المشتقات النفطية .

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