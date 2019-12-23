شركة النفط بعدن تطالب وقف العبث بممتلكاتها

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

تظاهر العشرات من عمال وموظفي شركة النفط بعدن صباح الاحد للمطالبة بإلغاء كافة القرارات الصادرة عن حكومة المرتزقة بشأن بيع وتأجير عدد من المنشئات النفطية .

وعبر المشاركون في التظاهرة التي نظمتها نقابة الشركة عن رفضهم لكافة اشكال العبث بمقدرات الشعب والدولة ، مطالبين حكومة المرتزقة بضرورة اعادة كافة اصول وممتلكات شركة النفط الموجودة لدى الغير تحت مسمى الايجار او ذريعة الاستثمار وفي مقدمتها منشأة كالتكس لتموين البواخر المفترض عودتها لمالكها ممثلا بشركة النفط اليمنية فرع عدن .

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