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تعرف على آخر تحديث لأسعار الصرف في صنعاء وعدن اليوم الإثنين

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اليمن العربي ـ صنعاء 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

تعرف على آخر تحديث لأسعار الصرف في صنعاء وعدن اليوم الإثنين

الخليج 365 ـ صنعاء

ننشر آخر تحديث لأسعار الصرف في صنعاء وعدن صباح اليوم الإثنين، كانون الأول 23، 2019، والتي جاءت على النحو التالي:

 

صنعاء:

 

الريال السعودي  158

 

الدولار الأمريكي  600

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عدن:

 

الريال السعودي   162

 

الدولار الأمريكي  604

 

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