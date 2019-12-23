تعرف على آخر تحديث لأسعار الصرف في صنعاء وعدن اليوم الإثنين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ صنعاء ننشر آخر تحديث لأسعار الصرف في صنعاء وعدن صباح اليوم الإثنين، كانون الأول 23، 2019، والتي جاءت على النحو التالي:

صنعاء: الريال السعودي 158 الدولار الأمريكي 600 Advertisements عدن: الريال السعودي 162 الدولار الأمريكي 604

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