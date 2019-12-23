خبير عسكري : الجنوب يتعرض لمخطط خبيث

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال الخبير العسكري العميد ركن ثابت حسين صالح أن الجنوب يتعرض لمخطط خبيث وليس أمام الجنوبيين بكل مكوناتهم من خيار غير الاصطفاف إلى جانب المجلس الانتقالي الجنوبي للدفاع عن الجنوب.



وقال ثابت في منشور له عبر حسابه فيسبوك "كان واضحا من قبل ومن بعد ، إن سلطة "الشرعية" ستعرقل وتعطل تطبيق اتفاق الرياض بكل الوسائل المتاحة لها بما في ذلك تكرار مؤامرة أغسطس الماضي...وإن هدفها إعادة السيطرة على الجنوب طالما وقد يأست أو تخاذلت وصرفت نظر عن العودة إلى الشمال".

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وأضاف : "صحيح أن موازين القوى العسكرية والشعبية في الجنوب ليست لمصلحة هذه السلطة...لكنها تبذل قصاري جهدها وباستخدام قوى الشمال وسلطة القرارات والمال العام ومساعدات الخارج والإعلام الممول من خزينة الدولة والمؤامرات والفتن والحرب النفسية وحرب الخدمات والمرتبات لتحقيق هدفها والوصول إلى مبتغاها...وسط صمت وتراخي من قبل قوات التحالف".

وأستعرض ثابت طبيعة المخطط الخبيث الذي يتعرض له الجنوب بقوله "كان الجنوب ومازال الان اكثر من اي وقت مضى أمام سيناريو خبيث يخطط له حزب الإصلاح واعوانه في الداخل والخارج لإخونة الجنوب مقابل حوثنة الشمال...وبالتالي إعادة قضية الجنوب إلى مربع ٧/٧...تحت يافطة "اليمن الاتحادي".

ولفت إلى أن الجنوبيين أمام خيار وأحد، وقال : "من أجل ذلك، ليس أمام الجنوبيين بكل مكوناتهم سوى خيار الاصطفاف القوي والمتين مع المجلس الانتقالي الجنوبي للدفاع عن الحق الجنوبي بكل الوسائل المتاحة، ومواصلة التحرك السياسي والدبلوماسي والإعلامي إقليميا ودوليا"