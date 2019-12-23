حملة أمنية إخوانية تقتحم مصرف الكريمي في محافظة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

اقتحمت حملة أمنية مدججة بالأسلحة، مصرف الكريمي بمدينة مأرب، وباشرت الاعتداء على المواطنين والموظفين، ورفع الأسلحة نحوهم مباشرة.



وذكرت مصادر عسكرية أن اقتحام المصرف يأتي تنفيذاً لتوجيهات قائد قوات الأمن الخاصة بالمحافظة، وذلك نتيجة عدم قدرته على استلام رواتب الأسماء الوهمية في قواته.

وقال مصرف الكريمي، في شكوى مرفوعة، الخميس، لمدير أمن المحافظة، إن محمد عبده السلفي المكنى (أبو القسام السلفي) ومسلحين بزي أمن رسمي، وآخرين بزي مدني، قاموا الأربعاء بمداهمة فرع المصرف في شارع 26 بمدينة مأرب.

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وأكد أن الاعتداء تم بتوجيهات من قائد قوات الأمن الخاصة عبد الغني شعلان المكنى بـ(أبو محمد)، مشيراً إلى أن الاعتداء صاحبه إغلاق للفرع وشتم الموظفين وتهديدهم.

وكشف مصدر محلي أن قرار الحكومة بتحويل رواتب الجنود عبر مصرف الكريمي حال دون استقطاع قائد قوات الأمن الخاصة جزءاً من رواتب الجنود، وكذا عدم تمكنه من استلام رواتب الأسماء الوهمية لحسابه الشخصي.

ووفق المصدر فإن هذا هو السبب الذي دفع “أبو محمد” لإرسال “أبو القسام السلفي” لإغلاق المصرف.

وأشارت إلى أن مدير أمن مأرب وجه بإرسال أطقم عسكرية للتمركز قرب مصرف الكريمي بدلاً من التحقيق في واقعة الاعتداء