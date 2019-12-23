مقتل قيادي حوثي بارز خلال مواجهات مع الجيش في صعدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ صعدة

قتل قيادي حوثي بارز مصرعه في محافظة صعدة خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني.

Advertisements

وقالت مصادر إعلامية العميد في قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقاً) عبدالكريم التركي، لقي مصرعه في جبهة باقم بالمحافظة، قبل أيام، خلال مواجهات شرسة في جبهات القتال.

ووفق المصادر، يعد العميد التركي، الذي تربطه برئيس الجهاز الاستخباراتي الحوثي أبو علي الحاكم، علاقة حميمية، من أوائل القيادات العسكرية التي انضمت للمليشيا