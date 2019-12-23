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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل قيادي حوثي بارز خلال مواجهات مع الجيش في صعدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ صعدة
قتل قيادي حوثي بارز مصرعه في محافظة صعدة خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني.
وقالت مصادر إعلامية العميد في قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقاً) عبدالكريم التركي، لقي مصرعه في جبهة باقم بالمحافظة، قبل أيام، خلال مواجهات شرسة في جبهات القتال.
ووفق المصادر، يعد العميد التركي، الذي تربطه برئيس الجهاز الاستخباراتي الحوثي أبو علي الحاكم، علاقة حميمية، من أوائل القيادات العسكرية التي انضمت للمليشيا
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