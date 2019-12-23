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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انطلاق حملة التحصين ضد شلل الأطفال بلحج.. الأحد القادم الإثنين 23 ديسمبر 2019 الخليج 365 تنطلق الأحد القادم 29 ديسمبر الجاري، حملة التحصين الموسع ضد شلل الأطفال في محافظة لحج، والتي تستهدف 169 ألف و770 طفلاً وطفلة.

Advertisements وأوضح مدير التحصين الصحي الموسع في محافظة لحج عمر عبدالله الجعدي، أن الحملة ستزور 155 ألف و906 منازل في جميع مديريات المحافظة. وبّين الجعدي، أن الحملة تنفذها 29 فرقة ثابتة و607 فرقة متحركة، بإجمالي 636 مشرفاً وعاملاً صحياً.

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