عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في مداهمة أمنية.. القبض على عدد من بائعي الأسلحة بالشيخ عثمان صور

الإثنين 23 ديسمبر 2019

الخليج 365

ألقت الجهات الأمنية في العاصمة عدن أمس الأحد، القبض على عدد من بائعي الأسلحة خلال مداهمة أمنية في الشيخ عثمان.

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وداهمت قوات أمنية سوق السلاح في منطقة الهاشمي بالشيخ عثمان، قبل أن تطيح بعدد من البائعين وبحوزتهم العديد من الأسلحة المختلفة والذخائر.

وجرى نقل المقبوض عليهم والمضبوطات إلى مقر القطاع الخامس للحزام الأمني في الشيخ عثمان؛ تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.