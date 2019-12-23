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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بتكلفة 30 مليون ريال.. سفلتة عدد من شوارع الحوطة بلحج صور الإثنين 23 ديسمبر 2019 الخليج 365 انطلقت أمس الأحد، أعمال رصف وسفلتة عدد من شوارع مدينة الحوطة بمحافظة لحج، وذلك بتكلفة 30 مليون ريال.

Advertisements وأوضح مدير عام مديرية الحوطة أنيس العجيلي، أن مشروع رصف شوارع المدينة جرى اعتماده من قبل مكتب صندوق صيانة الطرق بالمحافظة. وبّين العجيلي أن أعمال السفلتة تستغرق أربعة شهور بمدخل الحوطة الجنوبي وشارع التربية القديمة وشارع حارة السياحة. ولفت إلى أن تنفيذ المشروع يجري بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في المحافظة.

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