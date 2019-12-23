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بتكلفة 30 مليون ريال.. سفلتة عدد من شوارع الحوطة بلحج (صور)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بتكلفة 30 مليون ريال.. سفلتة عدد من شوارع الحوطة بلحج صور

الإثنين 23 ديسمبر 2019

بتكلفة 30 مليون ريال.. سفلتة عدد من شوارع الحوطة بلحج (صور)

الخليج 365

انطلقت أمس الأحد، أعمال رصف وسفلتة عدد من شوارع مدينة الحوطة بمحافظة لحج، وذلك بتكلفة 30 مليون ريال.

 

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وأوضح مدير عام مديرية الحوطة أنيس العجيلي، أن مشروع رصف شوارع المدينة جرى اعتماده من قبل مكتب صندوق صيانة الطرق بالمحافظة.

 

وبّين العجيلي أن أعمال السفلتة تستغرق أربعة شهور بمدخل الحوطة الجنوبي وشارع التربية القديمة وشارع حارة السياحة.

 

ولفت إلى أن تنفيذ المشروع يجري بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في المحافظة.  

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