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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصرع قيادي حوثي بارز بقعطبة في ظروف غامضة الإثنين 23 ديسمبر 2019 الخليج 365 لقي مسؤول إمداد جبهات المليشيات الحوثية بالضالع المدعو أبو طلحة الصنعاني، مصرعه في ظروف غامضة ببلدة بيت الشرجي في مديرية قعطبة.

وجاء مصرع القيادي الحوثي بعد ساعات من انعقاد اجتماع لمشرفي الحوثي بجبهات بتار والجُب والفاخر في مجمع الزقماء ببلدة حجر غربي محافظة الضالع. Advertisements وعلى الصعيد الميداني، شهدت جبهات الضالع هدوءاً حذراً خاصةً بالنقاط المحورية الواقعة ضمن مناطق المواجهات العسكرية بين القوات الجنوبية وعناصر مليشيا الحوثي. واقتصرت المواجهات في جبهات الأزارق وبتار وباب غلق والفاخر باشتباكات متقطعة. وتواصل القوات الجنوبية، عملياتها النوعية صوب الأهداف الحوثية لإفشال تحركاتها بالعديد من الجبهات.

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