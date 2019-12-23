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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يونيسيف توجه نصيحة للأهالي لحماية أطفالهم من شلل الأطفال الإثنين 23 ديسمبر 2019 الخليج 365 دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، الأهالي إلى الحرص على إعطاء أطفالهم اللقاح ضد شلل الأطفال.

Advertisements وقالت المنظمة في رسالة إلى المواطنين: "احرص أن يتلقى أطفالك دون سن الـ5 اللقاح ضد شلل الأطفال". ولفتت إلى أن الحملة ضد شلل الأطفال ستنطلق غداً وتنتقل من منزل إلى آخر.

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